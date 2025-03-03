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03 марта 2025, 18:25

Из-за курения в постели: в Киевской области в пожаре погиб мужчина

03 марта 2025, 18:25
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Иллюстративное фото
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В полиции расследуют обстоятельства пожара, произошедшего в Киевской области. Известно, что загорелся частный дом в Бучанском районе

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 2 марта около 10:00 в селе Новый Корогод. Спасатели потушили огонь в частном доме. К сожалению, пожарные обнаружили тело 61-летнего хозяина.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за курения в постели. Окончательные результаты по причине пожара дадут позже работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Следователи Бучанского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее на Закарпатье в пожаре погибли 73-летняя мать и ее 42-летний сын. Пожар произошел вечером 26 февраля в селе Страбичево Мукачевского района.

Также 27 февраля в Киеве произошел пожар на СТО. Возгорание было в одном из зданий станций технического обслуживания на улице Павла Усенко. К счастью, без пострадавших.

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