В ГСЧС показали, как идет ликвидация последствий российского удара по ЧАЭС
На Чернобыльской атомной электростанции продолжается тушение двух очагов тления утеплителя кровли
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 проводятся работы по частичному раскрытию конструкций и тушению 2 очагов тления утеплителя кровли.
Работают три группы верхолазов ГСЧС.
Также постоянно осуществляется мониторинг ситуации с помощью БПЛА с тепловизором.
Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает норм, угрозы для населения нет. Ситуация контролируемая, подчеркивают чрезвычайники.
Напомним, правительство выделило 1,5 миллиарда гривен в поддержку укрытия ЧАЭС.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, произошел пожар.