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15 лютого 2025, 11:50

Удар по ЧАЕС: продовжується гасіння загоряння, витоку радіації немає

15 лютого 2025, 11:50
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фото: hromadske.ua
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Станом на ранок 15 лютого на майданчику Чорнобильської АЕС та Нового безпечного конфайнменту (НБК) витоку радіації не зафіксовано

Про це повідомили у Держагентстві з управління зоною відчуження, інформує RegioNews.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки Нового безпечного конфайнменту. Станом на 07?00 у гасінні залучені 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки.

Зафіксовані наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв.м.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг. Вчора показники радіаційного фону були в межах норми.

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