Удар по ЧАЭС: продолжается тушение возгорания, утечки радиации нет

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По состоянию на утро 15 февраля на площадке Чернобыльской АЭС и Нового безопасного конфайнмента (НБК) утечка радиации не зафиксирована

Об этом сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, передает RegioNews.

"Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и на ДСП ЧАЭС в целом не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается тушение возгорания заполнителя наружной обшивки арки Нового безопасного конфайнмента. По состоянию на 07:00 в тушении привлечены 40 работников ГСЧС и 8 единиц техники.

Зафиксированы сквозные разрушения площадью примерно до 15 кв.м.

Напомним, ночью 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Был поврежден саркофаг. Вчера показатели радиационного фона находились в пределах нормы.