Удар по ЧАЭС: продолжается тушение возгорания, утечки радиации нет
По состоянию на утро 15 февраля на площадке Чернобыльской АЭС и Нового безопасного конфайнмента (НБК) утечка радиации не зафиксирована
Об этом сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, передает RegioNews.
"Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и на ДСП ЧАЭС в целом не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен", – говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается тушение возгорания заполнителя наружной обшивки арки Нового безопасного конфайнмента. По состоянию на 07:00 в тушении привлечены 40 работников ГСЧС и 8 единиц техники.
Зафиксированы сквозные разрушения площадью примерно до 15 кв.м.
Напомним, ночью 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Был поврежден саркофаг. Вчера показатели радиационного фона находились в пределах нормы.