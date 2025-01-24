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24 січня 2025, 16:12

Масштабна відбудова Бородянки: кому дісталися 1,5 млрд гривень

24 січня 2025, 16:12
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фото: bihus.info
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Підряди на масштабну відбудову Бородянки віддали компаніям з оточення ексмера Ірпеня та нового очільника податкової

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Наприкінці 2024-го Київська обласна державна адміністрація провела низку великих тендерів на відбудову Бородянки. На сьогодні вже обрали підрядників. На їхні послуги виділили 1,5 млрд грн.

Так, підряд на 370 млн грн отримала "Інвестиційно-будівельна компанія "Білд Лайф". Один із власників - Володимир П'ятенко, який раніше очолював партію "Нові обличчя" в одному з містечок Київської області. Окрім того, "Білд Лайф" є фігурантом розслідувань про завищені ціни в Бучі.

Як пишуть журналісти-розслідувачі, результати цих торгів поки що скасували через скаргу компанії-опонента в Антимонопольний комітет. Водночас "Білд Лайф" отримав також підряд на відновлення в Бородянці школи мистецтв імені Максима Левіна.

Ще 190 млн грн на капітальні ремонти трьох будинків у Бородянці отримала компанія "БК Київ Фасад". Фірма пов'язана з великою будівельної групою "Концепт Груп", якою володіє бізнесмен Михайло Підвисоцький. Його партнером у будівельному бізнесі є Олександр Онищенко. Донедавна саме він був радником очільника КОДА Руслана Кравченка. Останній нині очолює податкову службу.

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення росії у Бородянці велися запеклі бої. Внаслідок цього центральна вулиця селища перетворилася на руїни.

За підрахунками Київської школи економіки, загалом у Бородянці зруйновано та пошкоджено 1534 будівлі, з яких більша частина — це будинки житлового фонду. Сума збитків, завданих житловому фонду та присадибним забудовам, складає $95 млн.

На другому місці за сумою збитків — соціальна інфраструктура. Через руйнування 176 соціальних об'єктів селище зазнало збитків на $24.4 млн. У Бородянці під час війни було пошкоджено 7 медзакладів та 10 закладів освіти на $6.8 млн.

Ще на $21.4 млн російська армія завдала збитків промисловій інфраструктурі Бородянки.

війна тендер відновлення тіньові схеми Бородянка
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