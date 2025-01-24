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24 января 2025, 16:12

Масштабное восстановление Бородянки: кто получил 1,5 млрд гривен

24 января 2025, 16:12
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фото: bihus.info
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Подряды на масштабное восстановление Бородянки отдали компаниям из окружения эксмера Ирпеня и нового главы налоговой

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

В конце 2024 Киевская областная государственная администрация провела ряд крупных тендеров на восстановление Бородянки. На сегодня уже выбрали подрядчиков. На их услуги выделено 1,5 млрд грн.

Так, подряд на 370 млн грн получила "Инвестиционно-строительная компания "Билд Лайф". Один из владельцев - Владимир Пятенко, ранее возглавлявший партию "Новые лица" в одном из городков Киевской области. Кроме того, "Билд Лайф" - фигурант расследований о завышенных ценах в Буче.

Как пишут журналисты-расследователи, результаты этих торгов пока отменили из-за жалобы компании-оппонента в Антимонопольный комитет. В то же время "Билд Лайф" получил также подряд на восстановление в Бородянке школы искусств имени Максима Левина.

Еще 190 млн грн на капитальный ремонт трех домов в Бородянке получила компания "БК Киев Фасад". Фирма связана с крупной строительной группой "Концепт Груп", которой владеет бизнесмен Михаил Пидвысоцкий. Его партнером в строительном бизнесе Александр Онищенко. До недавнего времени именно он был советником главы КОДА Руслана Кравченко. Последний в настоящее время возглавляет налоговую службу.

Как известно, в начале полномасштабного вторжения России в Бородянке велись ожесточенные бои. В результате центральная улица поселка превратилась в руины.

По подсчетам Киевской школы экономики, в Бородянке разрушены и повреждены 1534 здания, из которых большая часть — это дома жилого фонда. Сумма ущерба, причиненного жилищному фонду и приусадебным застройкам, составляет $95 млн.

На втором месте по сумме ущерба – социальная инфраструктура. Из-за разрушения 176 социальных объектов поселок понес убытки на $24.4 млн. В Бородянке во время войны было повреждено 7 медучреждений и 10 учебных заведений на $6.8 млн.

Еще на $21.4 млн российская армия нанесла ущерб промышленной инфраструктуре Бородянки.

война тендер восстановление теневые схемы Бородянка
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