В Киевской области произошло смертельное ДТП

фото: полиция

ДТП произошло 15 января около 16:55 на одной из улиц в городе Обухов Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель легковушки Hyundai при повороте не пропустил автомобиль "ГАЗ", двигавшийся во встречном направлении. В результате они столкнулись.

От полученных травм в больнице скончалась 45-летняя пассажирка Hyundai, а 50-летний водитель этого же авто получил телесные повреждения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 16 января в центре Винницы 22-летний водитель Mercedes сбил на переходе двух девушек. Пострадавшим по 19 лет, их госпитализировали. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы.