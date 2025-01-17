В Киевской области произошло смертельное ДТП
ДТП произошло 15 января около 16:55 на одной из улиц в городе Обухов Киевской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель легковушки Hyundai при повороте не пропустил автомобиль "ГАЗ", двигавшийся во встречном направлении. В результате они столкнулись.
От полученных травм в больнице скончалась 45-летняя пассажирка Hyundai, а 50-летний водитель этого же авто получил телесные повреждения.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, 16 января в центре Винницы 22-летний водитель Mercedes сбил на переходе двух девушек. Пострадавшим по 19 лет, их госпитализировали. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы.
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