фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 14 грудня російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Усього окупанти запустили 132 дрони

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два – повернулось у Росію.

Нагадаємо, військові ВМС розповіли, як збивають російські "Шахеди" з американських катерів "Айленд", які Україна отримала ще до масштабного вторгнення.