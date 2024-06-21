На Київщині 20-річний хлопець зґвалтував 15-річну дівчину

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Під Києвом 20-річний юнак зґвалтував 15-річну мешканку міста Вишневе. Про подію до поліції повідомила матір потерпілої. Ґвалтівника затримали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За даними слідства, зловмисником виявився 20-річний мешканець Сумської області, який тимчасово проживає на Київщині. Він познайомився з 15-річною дівчиною в парку та заманив її до себе на орендовану оселю.

"Ввівши дівчину в оману, привів її в орендоване житло. Після чого, погрожуючи та застосовуючи фізичну силу, вчинив щодо неповнолітньої дії сексуального характеру", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили речові докази. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, прокурори відстояли в Київському апеляційному суді вирок, яким до 15 років тюрми засудили жителя Києва за зґвалтування трьох доньок співмешканки.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою маленьку доньку, засудили до 15 років позбавлення волі.