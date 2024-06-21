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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У 2021 році чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняв дії сексуального характеру стосовно малолітньої падчерки. До того ж, робив це неодноразово, упродовж декількох місяців. З матір’ю дитини він проживав у цивільному шлюбі. Раніше був судимий.

На дії вітчима дівчинка поскаржилася сусідам, а ті повідомили про це правоохоронцям.

Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі.

Зазначається, що матір дівчинки позбавили батьківських прав. Наразі дитина перебуває у прийомній сім’ї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурори відстояли в Київському апеляційному суді вирок, яким до 15 років тюрми засудили жителя Києва за зґвалтування трьох доньок співмешканки.