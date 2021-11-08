В Одесі жінка кинулася під потяг і залишилася без ніг

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В Одесі на станції Слобідський потяг наїхав на жінку, внаслідок чого вона втратила обидві ноги

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Як стало відомо, надзвичайна подія сталася на станції Слобідській на узвозі Мацієвському. Попередньо, там жінка, на вигляд якій близько 55 років, кинулася під потяг. Внаслідок чого їй відрізало дві ноги.

На місці події потерпілій надали допомогу медики. Жінку госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом загинув підліток від удару струмом, коли перелазив через вагон.