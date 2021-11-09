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09 листопада 2021, 20:07

У Києві чоловік напідпитку влаштував стрілянину

09 листопада 2021, 20:07
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Нацполіція
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У Києві в Подільському районі чоловік напідпитку влаштував стрілянину. Правоохоронці затримали його, після чого повідомили йому про підозру

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Національної поліції.

Інцидент стався на вулиці Кирилівській. Про подію повідомили перехожі, які зателефонували на спецлінію 102. Через кілька хвилин правоохоронці прибули на місце події і затримали стрілка.

Поліцейські проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували стрілянину, щоб встановити деталі та мотиви події. Також правоохоронці допитали зловмисника.

Як з'ясувалося, чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів вгору.

"Ми виявили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, а з місця події вилучили 9 гільз. Все вилучено відправлено на проведення відповідних експертиз", - заявила дізнавач Подільського управління поліції Юлії Марценюк.

Зловмисником виявився уродженцем Вінницької області, 1992 року народження. Він був затриманий в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Патрульні провели тестування правопорушника на драгері, який показав результат 1,44 проміле алкоголю. Мотиви скоєного чоловік пояснити не зміг.

Правоохоронці повідомили стрілку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Чоловікові, в разі доведення провини, загрожує штраф у розмірі 1-2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до 6 місяців або до п'яти років обмеження волі.

поліція кримінальна справа пістолет

 
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