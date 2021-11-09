В аеропорту "Бориспіль" знову виявили підроблені COVID-сертифікати
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 10 підроблених COVID-сертифікатів
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Так, 8 листопада на території аеропорту 10 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію", - ідеться в повідомленні.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Борисполі" прикордонники виявили фейкові COVID-сертифікати у п’яти українців.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість