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09 листопада 2021, 13:50 8

В аеропорту "Бориспіль" знову виявили підроблені COVID-сертифікати

09 листопада 2021, 13:50 8
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Фото з відкритих джерел
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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 10 підроблених COVID-сертифікатів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Так, 8 листопада на території аеропорту 10 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію", - ідеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Борисполі" прикордонники виявили фейкові COVID-сертифікати у п’яти українців.

карантин Бориспіль вакцинація

 
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