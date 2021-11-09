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В аэропорту "Борисполь" вновь обнаружили поддельные COVID-сертификаты
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09 ноября 2021, 13:50 8

В аэропорту "Борисполь" вновь обнаружили поддельные COVID-сертификаты

09 ноября 2021, 13:50 8
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Фото из открытых источников
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В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили 10 поддельных COVID-сертификатов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Так, 8 ноября на территории аэропорта 10 человек предъявили поддельные документы о вакцинации", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.

По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Борисполе" пограничники обнаружили фейковые COVID-сертификаты у пяти украинцев.

карантин Борисполь вакцинация

 
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