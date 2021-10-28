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28 жовтня 2021, 10:39 117

У лікарні на Київщині чоловік погрожував медикам пістолетом

28 жовтня 2021, 10:39 117
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Фото: скріншот відео
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Вночі 28 жовтня до приймального відділення Васильківської лікарні прийшов 36-річний чоловік і після недовгих перемовин з медичним персоналом, почав погрожувати їм пістолетом

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Facebook.

"Цієї ночі 36-річний чоловік прийшов у приймальне відділення Васильківської лікарні й після недовгих перемовин з медсестрою, витягнув із сумки пневматичний пістолет та наставив на лікаря. Добре, що медпрацівниця вчасно зорієнтувалась, зачинила двері й викликала поліцію", - йдеться у повідомленні.

Як виявилось, незадовго до цього, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ходив містом та погрожував пістолетом водіям, щоб ті доставили його дружину у лікарню.

Розумію, що коли з рідними трапляється біда, дехто може втратити контроль над емоціями, втім, зброя - не аргумент, а фактор, який лише ускладнює ситуацію. Нині "герою" загрожує до 7 років позбавлення волі", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, у Рівному 57-річний пацієнт з коронавірусом помер на порозі лікарні. COVID-19 у нього виявили в обласному центрі психічного здоров'я, куди його доставили з "білою гарячкою".

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