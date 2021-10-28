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28 октября 2021, 10:39 115

В больнице Киевской области мужчина угрожал медикам пистолетом

28 октября 2021, 10:39 115
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Фото: скриншот видео
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Ночью 28 октября в приемное отделение Васильковской больнице пришел 36-летний мужчина и после недолгих переговоров с медицинским персоналом, начал угрожать им пистолетом

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

"Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больнице и после недолгих переговоров с медсестрой, вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача. Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, закрыла дверь и вызвала полицию", - говорится в сообщении.

Как оказалось, незадолго до этого, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходил по городу и угрожал пистолетом водителям, чтобы те доставили его жену в больницу.

Понимаю, что когда с родными случается беда, кое-кто может потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие-не аргумент, а фактор, который лишь усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы", - добавил Небытов.

Напомним, в Ровно 57-летний пациент с коронавирусом умер на пороге больницы. COVID-19 у него обнаружили в областном центре психического здоровья, куда его доставили с "белой горячкой".

больница коронавирус больные Жена оружие

 
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