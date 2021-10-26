У "Борисполі" у 8 осіб виявили підроблені COVID-сертифікати

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київської області.

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня поліція Києва повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" народна депутатка VIII скликання Надія Савченко з сестрою намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.