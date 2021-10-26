У "Борисполі" у 8 осіб виявили підроблені COVID-сертифікати
На території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у 8 осіб документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Київської області.
Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 жовтня поліція Києва повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" народна депутатка VIII скликання Надія Савченко з сестрою намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.
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