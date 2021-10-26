В "Борисполе" у 8 человек обнаружили поддельные COVID-сертификаты

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.

Полиция открыла уголовные производства за подделку, а также использование поддельных документов.

По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября полиция Киева сообщила, что в аэропорту "Борисполь" народный депутат VIII созыва Надежда Савченко с сестрой пытались использовать поддельные COVID-сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.