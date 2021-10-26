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26 октября 2021, 13:36 744

В "Борисполе" у 8 человек обнаружили поддельные COVID-сертификаты

26 октября 2021, 13:36 744
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Фото: Нацполиция
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На территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили у 8 человек документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области.

Полиция открыла уголовные производства за подделку, а также использование поддельных документов.

По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября полиция Киева сообщила, что в аэропорту "Борисполь" народный депутат VIII созыва Надежда Савченко с сестрой пытались использовать поддельные COVID-сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.

уголовное дело аэропорт Борисполь документ вакцинация

 
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