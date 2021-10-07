На Київщині в дитячому садку під час прогулянки пропав 2-річний хлопчик

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У місті Бровари Київської області під час прогулянки в дитячому саду загубився 2-річний малюк

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Броварського районного управління поліції.

Так, до поліції зателефонував чоловіка та повідомив, що він знайшов 2-річного хлопчика, який гуляв вулицями міста Бровари без супроводу дорослих.

На місце події негайно прибули працівники поліції, які почали шукати батьків малюка, але через годину пошуків, їм не вдалося це зробити.

Потім вони вирішили перевірити найближчі дитячі садки, та встановили, що малюк загубився під час прогулянки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські повернули дитину у заклад та провели з директором роз’яснювальну бесіду щодо недопущення надалі такого безвідповідального ставлення до своїх вихованців.

Наразі правоохоронці проводять перевірку щодо правомірності дій вихователів та адміністрації закладу.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці з Кагарлику знайшли трьох школярів, які напередодні втекли до лісу. Вони знаходились у "схованці" в полі.