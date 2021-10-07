На Киевщине в детском саду во время прогулки пропал 2-летний мальчик

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В городе Бровары Киевской области во время прогулки в детском саду потерялся 2-летний ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Броварского районного управления полиции.

Так, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что он нашел 2-летнего мальчика, который гулял по улицам города Бровары без сопровождения взрослых.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые начали искать родителей малыша, но через час поисков, им не удалось это сделать.

Затем они решили проверить ближайшие детские сады, и установили, что малыш потерялся во время прогулки", - говорится в сообщении.

Полицейские вернули ребенка в заведение и провели с директором разъяснительную беседу о недопущении в дальнейшем такого безответственного отношения к своим воспитанникам.

Сейчас правоохранители проводят проверку правомерности действий воспитателей и администрации заведения.

Ранее сообщалось, что правоохранители из Кагарлыка нашли троих школьников, которые накануне бежали в лес. Они находились в "тайнике" в поле.