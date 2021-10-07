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07 октября 2021, 08:24 169

На Киевщине трое детей сбежали в лес: их разыскивает полиция

07 октября 2021, 08:24 169
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Фото: из открытых источников
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В Кагарлыке, что на Киевщине сообщили об исчезновении трех школьников. Они самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении

Как передает RegioNews, об этом информирует отдел коммуникации полиции Киевской области.

"6 октября около 17 часов в полицию Кагарлыка поступило сообщение от директора школы о том, что трое учеников около 11 часов утра самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому о возможном местонахождении", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что 3 дня назад ученики договаривались о побеге в лес. После того как дети покинули школу, они зашли в дом одного из товарищей переоделись в грязную одежду, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

На розыск школьников привлечены более 40 работников полка полиции особого назначения и сотрудников управления корпуса оперативно-внезапного действия.

Кроме того, к поискам привлечены гражданские лица и охотники с тепловизорами.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Буковине ребенок прятался от родителей в лесу.

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