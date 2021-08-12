На Буковині дитина ховалася від батьків у лісі

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У с. Чудей Чернівецької області розшукали 15-річну дівчину, яка пішла з дому і не повернулась

Як повідомили в Нацполіції Чернівецької області, весь цей час вона переховувалась від батьків у лісі, пише RegioNews.

Дівчина зникла в ніч проти 10 серпня. Її батьки звернулись до правоохоронців 11 серпня. Дівчину розшукували поліцейські, спецпризначенці, кінологи та місцеві жителі. До пошуків зниклої залучили також аеророзвідку.

Допитавши місцевих жителів, правоохоронці встановили, що дівчину востаннє бачили біля лісу. Там зниклу і знайшли. 15-річна дівчина пояснила, що вона пішла з дому та переховувалась в лісі через непорозуміння із батьками.

Нагадаємо, у Дніпрі дитина прострелила собі ногу із гвинтівки.