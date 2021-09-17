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17 вересня 2021, 10:49 3

У Борисполі затримала проросійського пропагандиста, який переховувався від слідства

17 вересня 2021, 10:49 3
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Фото: з відкритих джерел
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У Борисполі правоохоронці затримала проросійського пропагандиста, який понад рік переховувався від слідства за заклики до поділу України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, увесь цей час він продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ антиукраїнського спрямування.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п'яти областях СБУ нейтралізувала групу інтернет-агентів, яких координували з РФ.

РФ пропаганда інтернет аеропорт кордон

 
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