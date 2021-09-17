09:02  17 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 6600 новых случаев
08:49  17 сентября
Украинцам, которых Россия незаконно лишила свободы, выплатят по 100 тысяч
08:09  17 сентября
Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 10:49 3

В Борисполе задержала пророссийского пропагандиста, который скрывался от следствия

17 сентября 2021, 10:49 3
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Борисполе правоохранители задержали пророссийского пропагандиста, который более года скрывался от следствия за призывы к разделению Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчину разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался от следствия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, все это время он продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через вновь созданные телеграмм-каналы. Он принимал участие в манипуляционных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, что снимали по заказу отдельных политсил и общественных организаций РФ антиукраинского направления.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее сообщалось, что в пяти областях СБУ нейтрализовала группу интернет-агентов, которых координировали с РФ.

РФ пропаганда интернет аэропорт граница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram