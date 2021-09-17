В Борисполе задержала пророссийского пропагандиста, который скрывался от следствия

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В Борисполе правоохранители задержали пророссийского пропагандиста, который более года скрывался от следствия за призывы к разделению Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчину разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался от следствия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, все это время он продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через вновь созданные телеграмм-каналы. Он принимал участие в манипуляционных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах, что снимали по заказу отдельных политсил и общественных организаций РФ антиукраинского направления.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее сообщалось, что в пяти областях СБУ нейтрализовала группу интернет-агентов, которых координировали с РФ.