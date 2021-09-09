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На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов
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09 сентября 2021, 09:04 619

На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием паломников-хасидов

09 сентября 2021, 09:04 619
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Фото: Facebook
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На трассе Киев-Одесса в Киевской области произошло смертельное ДТП в котором погиб гражданин Израиля

Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла вблизи села Чупира на 109 км трассы Киев-Одесса. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" перевозил 13 паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

Водитель авто двигался в правой полосе с реверсным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, в результате этого он резко повернул влево, чтобы избежать лобового столкновения, однако, выполняя маневр правой стороной, столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", - добавили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Умани полиция открыла три дела во время празднования Рош га-Шана.

Также сообщалось, что в Умани в одной из квартир многоэтажного дома в месте паломничества произошло короткое замыкание и возгорание кондиционера. В результате произошло повреждение газопровода.

ДТП полиция аэропорт авария хасид

 
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