На Київщині молодик зґвалтував 50-річну жінку

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Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Пригода сталася 5 вересня близько 11 години у селі Мала Олександрівка Бориспільського району. До оселі потерпілої зайшов односелець нібито поцікавитися, чи немає у будинку його матері. Коли молодик побачив, що жінка у будинку перебуває сама, то вирішив скористатися її безпорадним станом, застосував фізичну силу та вступив з потерпілою у статеві зносини, після чого втік.

Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми писали про те, що на Київщині у лісі зґвалтували підлітка.