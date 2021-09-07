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07 вересня 2021, 12:25 26

На Київщині молодик зґвалтував 50-річну жінку

07 вересня 2021, 12:25 26
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Фото з відкритих джерел
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Під Києвом 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односелицю

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Пригода сталася 5 вересня близько 11 години у селі Мала Олександрівка Бориспільського району. До оселі потерпілої зайшов односелець нібито поцікавитися, чи немає у будинку його матері. Коли молодик побачив, що жінка у будинку перебуває сама, то вирішив скористатися її безпорадним станом, застосував фізичну силу та вступив з потерпілою у статеві зносини, після чого втік.

Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми писали про те, що на Київщині у лісі зґвалтували підлітка.

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