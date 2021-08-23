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23 серпня 2021, 16:50 570

На Київщині зґвалтували підлітка

23 серпня 2021, 16:50 570
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Фото з відкритих джерел
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У місті Тараща Київської області зґвалтували 16-річну дівчину

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Як повідомили виданню у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Київській області, двоє чоловіків, за словами дівчини, посадили її в автівку та повезли у невідомому напрямку. Другий чоловік вийшов дорогою.

За попередніми даними, дівчинка сама погодилась сісти в машину, оскільки з підозрюваним вже була знайома раніше.

Далі зловмисник заїхав ще за трьома дітьми віком близько десяти років та купив в магазині пляшку горілки. Вони приїхали на ставок, де чоловік почав поїти дітей горілкою. Потім десятирічних хлопчиків він завіз додому. Згодом, звернувши до лісу, чоловік зґвалтував 16-річну дівчину в безлюдному місці.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині судимий зґвалтував підлітка.

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