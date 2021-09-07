На Киевщине молодой человек изнасиловал 50-летнюю женщину
Под Киевом 24-летний мужчина изнасиловал 50-летнюю односельчанку
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
Происшествие произошло 5 сентября около 11 часов в селе Малая Александровка Бориспольского района. В дом потерпевшей зашел односельчанин якобы поинтересоваться, нет ли в доме его матери. Когда молодой человек увидел, что женщина в доме находится одна, то решил воспользоваться ее беспомощным состоянием, применил физическую силу и вступил с потерпевшей в половое сношение, после чего скрылся.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее мы писали о том, что на Киевщине в лесу изнасиловали подростка.
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