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23 августа 2021, 16:50 2623

На Киевщине в лесу изнасиловали подростка

23 августа 2021, 16:50 2623
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Фото из открытых источников
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В городе Тараща Киевской области изнасиловали 16-летнюю девушку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Как сообщили изданию в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области, двое мужчин, по словам девушки, посадили ее в машину и повезли в неизвестном направлении. Второй мужчина вышел по дороге.

По предварительным данным, девочка сама согласилась сесть в машину, поскольку с подозреваемым уже была знакома ранее.

Далее злоумышленник заехал еще за тремя детьми в возрасте около десяти лет и купил в магазине бутылку водки. Они приехали на пруд, где мужчина начал поить детей водкой. Потом десятилетних мальчиков он завез домой. Впоследствии, свернув в лес, мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку в безлюдном месте.

Напомним, недавно в Винницкой области судимый изнасиловал подростка.

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