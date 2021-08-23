На Киевщине в лесу изнасиловали подростка

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Как сообщили изданию в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области, двое мужчин, по словам девушки, посадили ее в машину и повезли в неизвестном направлении. Второй мужчина вышел по дороге.

По предварительным данным, девочка сама согласилась сесть в машину, поскольку с подозреваемым уже была знакома ранее.

Далее злоумышленник заехал еще за тремя детьми в возрасте около десяти лет и купил в магазине бутылку водки. Они приехали на пруд, где мужчина начал поить детей водкой. Потом десятилетних мальчиков он завез домой. Впоследствии, свернув в лес, мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку в безлюдном месте.

Напомним, недавно в Винницкой области судимый изнасиловал подростка.