На Вінниччині судимий зґвалтував підлітка

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На Вінниччині правоохоронці затримали 33-річного раніше судимого чоловіка за підозрою в зґвалтуванні неповнолітньої

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Під приводом підвезти 14-річну дитину додому в грозу він насправді завіз її на дачу, де зґвалтував.

Правоохоронцям про інцидент повідомила мати потерпілої. Жінка розповіла, що це сталося ввечері, особа зловмисника їй невідома. Після спілкування з дівчиною розпочалися пошуки ґвалтівника. Згодом його розшукали й затримали за місцем проживання співмешканки. Раніше чоловік вже був судимий за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

За скоєне зловмиснику загрожу 12 років в'язниці.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік зґвалтував на 20 років старшу за себе жінку.