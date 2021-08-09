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09 августа 2021, 12:22 122

В аэропорту "Борисполь" открылся пункт вакцинации от СOVID

09 августа 2021, 12:22 122
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Фото: из открытых источников
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В международном аэропорту "Борисполь" с 9 августа открылся пункт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Facebook.

С 9 августа в аэропорту "Борисполь" можно сделать прививку от COVID-19. Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже, ежедневно с 9:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

Привиться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer смогут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, которые нуждаются в дополнительной защите.

Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Напомним, ранее в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) открыли пункт вакцинации против COVID-19.

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