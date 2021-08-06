В аеропорту "Київ" відкриють пункт вакциинації від COVID-19: якою вакциною щеплюватимуть

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У міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) відкрили пункт вакцинації проти COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал Міністерсва охорони здоров’я

Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А

У пункті щепитимуть китайською вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Графік роботи пункту на найближчий час: з 6 по 8 серпня - 17:00-22:00.

Вакцинація здійснюватиметься в порядку живої черги.

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова. Потрібно мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зробили рекордні майже 170 тисяч щеплень проти COVID