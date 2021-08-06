На трасі Київ-Чернігів легковик зіткнувся з колоною військової техніки
У п'ятницю, 6 серпня, в районі села Велика Димерка сталася ДТП за участю легковика і колони військової техніки. В результаті події утворився великий затор
Як передає RegioNews, про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Хотіли проїхати швидше, вклинилися в організовану колону військової техніки, отримали стусан. Тепер стоять всі аж до Скибіна", - йдеться в повідомленні.
Рух поки заблоковано в напрямку Скибина і в напрямку Залісся.
Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині вантажівка розбила машину.
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