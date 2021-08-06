На трассе Киев-Чернигов легковушка столкнулась с колонной военной техники
В пятницу, 6 августа, в районе села Большая Дымерка произошло ДТП с участием легковушки и колонны военной техники. В результате происшествия образовалась большая пробка
Как передает RegioNews, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Хотели проехать побыстрее, вклинились в организованную колонну военной техники, получили пинок. Теперь стоят все аж до Скибина", - говорится в сообщении.
Движение пока заблокировано в направлении Скибина и в направлении Залесья.
Напомним, недавно на Ровенщине грузовик разбил машину.
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