На предприятии в Вышгороде работник пытался застрелить мужчину

Фото: Нацполиция

На коммунальном предприятии в Вышгороде между двумя работниками произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция Киевской области.

Установлено, что один из мужчин имел при себе зарегистрированное устройство для отстрела патронов снаряженных резиновой пулей.

Во время драки оружие выпало, и схватив его, владелец навел на оппонента, но к счастью не произвел выстрела", - сообщили правоохранители.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла оружие.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Черкассах мужчина устроил стрельбу в чужом дворе.