Топ-менеджера аеропорту Бориспіль підозрюють у заподіянні збитків підприємству на 1,6 млн. грн

Фото з відкритих джерел

Колишньому директору ДП "Зал офіційних делегацій"(ЗОД) аеропорту Бориспіль повідомлено про підозру у заподіянні 1,6 млн грн збитків підприємству

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу прокуратура Київська область.

За даними слідства, екс-керівник підприємство надав приватному підприємству необґрунтовану знижку на послуги ЗОД.

Використовуючи цю знижку, приватне підприємство здійснювало продаж послуг пасажирам за загальними тарифами..

В результаті цих дій протягом грудня 2018-жовтень 2019 державному підприємству було завдано збитків на суму більш ніж 1,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У лютому НАБУ завершило розслідування справи про корупцію в аеропорту "Бориспіль"