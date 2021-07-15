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15 липня 2021, 13:38 440

Топ-менеджера аеропорту Бориспіль підозрюють у заподіянні збитків підприємству на 1,6 млн. грн

15 липня 2021, 13:38 440
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Фото з відкритих джерел
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Колишньому директору ДП "Зал офіційних делегацій"(ЗОД) аеропорту Бориспіль повідомлено про підозру у заподіянні 1,6 млн грн збитків підприємству

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу прокуратура Київська область.

За даними слідства, екс-керівник підприємство надав приватному підприємству необґрунтовану знижку на послуги ЗОД.

Використовуючи цю знижку, приватне підприємство здійснювало продаж послуг пасажирам за загальними тарифами..

В результаті цих дій протягом грудня 2018-жовтень 2019 державному підприємству було завдано збитків на суму більш ніж 1,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У лютому НАБУ завершило розслідування справи про корупцію в аеропорту "Бориспіль"

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