Зеленський зробив генералами головних поліцейських Київщини та Львівщини
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала поліції третього рангу керівнику головного управління поліції на Київщині полковнику Андрію Нєбитову, а також начальнику Головного управління Національної поліції України у Львівській області полковнику Олександру Шляховському.
Як пише Regionews, з посиланням на прес-службу Глави держави, відповідний указ Володимир Зеленський підписав 8 липня.
"Присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Нєбитову Андрію Анатолійовичу — начальнику Головного управління Національної поліції України в Київській області, полковнику поліції Шляховському Олександру Анатолійовичу — начальнику Головного управління Національної поліції України у Львівській області", - зазначається в указі.
Нагадаємо, що Олександр Шляховський очолив поліцію Львівщини 16 лютого 2021 року. Андрій Небитов очолив поліцію Київщини у 2019 році