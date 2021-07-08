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08 липня 2021, 19:05 1777

Зеленський зробив генералами головних поліцейських Київщини та Львівщини

08 липня 2021, 19:05 1777
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала поліції третього рангу керівнику головного управління поліції на Київщині полковнику Андрію Нєбитову, а також начальнику Головного управління Національної поліції України у Львівській області полковнику Олександру Шляховському.

Як пише Regionews, з посиланням на прес-службу Глави держави, відповідний указ Володимир Зеленський підписав 8 липня.

"Присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Нєбитову Андрію Анатолійовичу — начальнику Головного управління Національної поліції України в Київській області, полковнику поліції Шляховському Олександру Анатолійовичу — начальнику Головного управління Національної поліції України у Львівській області", - зазначається в указі.

Нагадаємо, що Олександр Шляховський очолив поліцію Львівщини 16 лютого 2021 року. Андрій Небитов очолив поліцію Київщини у 2019 році

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