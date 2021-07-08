Зеленский сделал генералами главных полицейских Киевщины и Львовщины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга руководителю главного управления полиции в Киевской области полковнику Андрею Нєбитову, а также начальнику Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области полковнику Александру Шляховському.
Как пишет Regionews, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 8 июля.
"Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковник полиции Нєбитову Андрею Анатольевичу — начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, полковнику полиции Шляховському Александру Анатольевичу — начальнику Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области", - отмечается в указе.
Напомним, что Александр Шляховский возглавил полицию Львовщины 16 февраля 2021 года. Андрей Небытов возглавил полицию Киевщины в 2019 году/