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08 июля 2021, 19:05 84

Зеленский сделал генералами главных полицейских Киевщины и Львовщины

08 июля 2021, 19:05 84
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала полиции третьего ранга руководителю главного управления полиции в Киевской области полковнику Андрею Нєбитову, а также начальнику Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области полковнику Александру Шляховському.

Как пишет Regionews, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 8 июля.

"Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковник полиции Нєбитову Андрею Анатольевичу — начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, полковнику полиции Шляховському Александру Анатольевичу — начальнику Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области", - отмечается в указе.

Напомним, что Александр Шляховский возглавил полицию Львовщины 16 февраля 2021 года. Андрей Небытов возглавил полицию Киевщины в 2019 году/

президент полиция указ начальник Украина

 
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