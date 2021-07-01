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01 липня 2021, 15:34 283

На Київщині виявили 80 несанкціонованих сміттєзвалищ

01 липня 2021, 15:34 283
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За допомогою супутникового обстеження у Київській області було виявлено 80 сміттєзвалищ загальною площею понад 900 гектарів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Держекоінспекція.

На знімках з супутника було виявлено 80 несанкціонованих звалищ із загальною площею понад 900 гектарів. Це дорівнює площі близько 130 озер Синевир", - зазначив голова інспекції Андрій Мальований.

За його словами, це дозволило провести інспекційні перевірки на 5 суб'єктах господарювання та органах місцевого самоврядування з 57 запланованих і виявити низку екологічних порушень. Зокрема, на знайдені сміттєзвалища не було жодних дозвільних документів.

Так, перевірки інспекція провела на:

  • КП "Згуровський комбінат комунальних підприємств";
  • Житлово-експлуатаційна контора Баришівської сільради;
  • Баришівська селищна рада Київської області;
  • ПрАТ "Київспецтранс" (полігон побутових відходів №5 і №6);
  • Вишгородське районне комунальне підприємство "Комунальник".

Підраховано, що дані звалища завдали шкоди на суму близько 50 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки викрила жителя Черкащини на забрудненні екології регіону, яке завдало збитків на понад 24 млн грн.

екологія забруднення природа Сміттєзвалище інспекція

 
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