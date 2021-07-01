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01 июля 2021, 15:34 288

На Киевщине обнаружили 80 несанкционированных свалок

01 июля 2021, 15:34 288
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С помощью спутникового обследования в Киевской области было обнаружено 80 свалок общей площадью более 900 гектаров

Как передает RegioNews, об этом сообщает Госэкоинспекция.

На снимках со спутника было обнаружено 80 несанкционированных свалок с общей площадью более 900 гектаров. Это равно площади около 130 озер Синевир", - отметил глава инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, это позволило провести инспекционные проверки на 5 субъектах хозяйствования и органах местного самоуправления из 57 запланированных и выявила ряд экологических нарушений, в том числе захоронение отходов на свалках без соответствующих проектов и разрешительных документов.

Так, проверки инспекция провела на:

  • КП "Згуровский комбинат коммунальных предприятий";
  • Жилищно-эксплуатационная контора Барышевского сельсовета;
  • Барышевский поселковый совет Киевской области;
  • ЧАО "Киевспецтранс" (полигон бытовых отходов № 5 и № 6);
  • Вышгородское районное коммунальное предприятие "Коммунальник".

Подсчитано, что данные свалки нанесли ущерб на сумму около 50 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила жителя Черкасской области на загрязнении экологии региона, которое нанесло ущерб более чем на 24 млн грн.

экология загрязнение природа Свалка инспекция

 
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