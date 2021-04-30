Официально: Киевщина и Николаевщина выходят из "красной" зоны карантина 1 мая

Пафосный старт проекта "Украина 30", который обещал стать мегафорумом каждую неделю, тихонько сошел на псы, потому что президент нашел более яркий способ поднять рейтинг

Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО

28 апреля 2021

Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете

Откровенное сближение "слуг" с "ЄС" на Киевщине вполне может снять предохранители для соответствующих процессов и во многих других регионах, где сотрудничество "СН" с ОПЗЖ оказалась малопродуктивным