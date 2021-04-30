Официально: Киевщина и Николаевщина выходят из "красной" зоны карантина 1 мая
Эти области будут находиться в "желтой" зоне
Эти области будут находиться в "желтой" зоне
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выходе из "красной" зоны карантина Киевской и Николаевской областей.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, пишет RegioNews.
Решение вступает в силу с 1 мая.
"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "желтый” уровень эпидемической опасности", - написал он.
Напомним, 29 апреля в Украине расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности, переведя туда Винницкую область.
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