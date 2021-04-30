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30 апреля 2021, 13:46 193

Официально: Киевщина и Николаевщина выходят из "красной" зоны карантина 1 мая

30 апреля 2021, 13:46 193
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Эти области будут находиться в "желтой" зоне
Эти области будут находиться в "желтой" зоне
Фото из открытых источников
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Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выходе из "красной" зоны карантина Киевской и Николаевской областей.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, пишет RegioNews.

Решение вступает в силу с 1 мая.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей. Также применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "желтый” уровень эпидемической опасности", - написал он.

Напомним, 29 апреля в Украине расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности, переведя туда Винницкую область.

Украина карантин зона Олег Немчинов локдаун

 
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