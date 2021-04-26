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26 апреля 2021, 13:59 464

В Чернобыле появилось новое хранилище отработанного ядерного топлива

26 апреля 2021, 13:59 464
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Его сегодня ввели в эксплуатацию
Его сегодня ввели в эксплуатацию
Офис президента
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Сегодня в Чернобыле введено в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге, пишет RegioNews.

Также он назвал задачей украинской власти сделать все ради неповторения подобных катастроф.

"Украина не одна, имеет широкую поддержку партнеров. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище. Очень важно, что сегодня будет получена лицензия на содержание нового хранилища, срок эксплуатации до 100 лет", - сообщил он.

Предприятию " Чернобыльская АЭС "вручают лицензию о хранилище отработанного ядерного топлива" сухого " типа (ХОЯТ-2).

Напомним, в прошлом году в Чернобыле в апреле-мае произошли масштабные пожары.

Украина Владимир Зеленский станция президент ЧАЭС

 
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