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26 апреля 2021, 11:13 152

Изменила судьбы тысяч украинцев: 35 лет назад в Украине произошла Чернобыльская катастрофа

26 апреля 2021, 11:13 152
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Сегодня Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе
Фото: wikipedia.org
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На Чернобыльской атомной электростанции ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая атомная катастрофа современности. Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС стали катастрофой: радиацией было заражено 200 тыс. кв. км земель, 70% из них - территории Украины, Беларуси и России.

О событиях 35-летней давности напоминает RegioNews.

Как известно, 26 апреля 1986 года, в 01:23 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5 часов утра. Однако в середине самого четвертого блока его удалось ликвидировать лишь 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалась радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран – Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии.

По международной шкале ядерных событий (INES) эту аварию классифицировали по самому высокому – седьмому уровню опасности. Выброс радиоактивных веществ составил до 50 млн Кюри. Это в 400 раз больше, чем после атомной бомбардировки Хиросимы.

С самого начала Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Лишь 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение, что на ЧАЭС произошел несчастный случай.

Количество жертв до настоящего времени достоверно неизвестно. В 2005 году ВОЗ опубликовала данные, согласно которым в результате трагедии всего могло погибнуть до 4 тысяч человек.

Напомним, 13 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции Чернобыльская атомная электростанция ограничила ознакомительные визиты.

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