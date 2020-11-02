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02 листопада 2020, 12:26 883

СБУ перевірила аеропорти: вісьмох посадовців притягнуто до відповідальності

02 листопада 2020, 12:26 883
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Перевірка відбулась у аеропорту "Бориспіль" та в аеропортах Харкова і Запоріжжя
Перевірка відбулась у аеропорту "Бориспіль" та в аеропортах Харкова і Запоріжжя
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України провела комплексну перевірку для попередження терористичних загроз на об’єктах критичної інфраструктури аеропортів. За підсумками перевірок, вісьмох посадовців притягнуто до відповідальності із сплатою авіапідприємством штрафних санкцій до держбюджету.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ спільно з Державною авіаційною службою провела масштабні ситуаційні експерименти у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" та в аеропортах Харкова і Запоріжжя. Заходи проводились в умовах, що максимально наближені до реальних.

За підсумками перевірок, керівника підрозділу одного з аеропортів звільнено із займаної посади, ще сімох - притягнуто до адміністративної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у аеропорту "Бориспіль" спіймали контрабандиста на ввезенні товару на понад мільйон гривень

СБУ бюджет аеропорт Бориспіль підприємство
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