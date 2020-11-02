СБУ проверила аэропорты: восемь чиновников привлечены к ответственности

Проверка состоялась в аэропорту "Борисполь" и в аэропортах Харькова и Запорожья

Проверка состоялась в аэропорту "Борисполь" и в аэропортах Харькова и Запорожья

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Служба безопасности Украины провела комплексную проверку для предупреждения террористических угроз на объектах критической инфраструктуры аэропортов. По итогам проверок, восемь должностных лиц привлечены к ответственности с уплатой авиапредприятием штрафных санкций в госбюджет.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ совместно с Государственной авиационной службой провела масштабные ситуационные эксперименты в Международном аэропорту "Борисполь" и в аэропортах Харькова и Запорожья. Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенные к реальным.

По итогам проверок, руководителя подразделения одного из аэропортов уволили с занимаемой должности, еще семерых - привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" поймали контрабандиста на ввозе товара на более 1 млн гривен.