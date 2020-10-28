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28 октября 2020, 09:06 3

На Киевщине состоится пересчет бюллетеней 30 избирательных участков

28 октября 2020, 09:06 3
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Пересчет всех избирательных бюллетеней состоится в Богуславе
Пересчет всех избирательных бюллетеней состоится в Богуславе
Фото: из открытых источников
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Членами Богуславской городской ТИК было принято решение о пересчете всех бюллетеней с 30 избирательных участков города в связи с вероятностью вмешательства в избирательный процесс.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ОПОРА.

Пересчет всех избирательных бюллетеней 30 избирательных участков состоится в Богуславе Киевской области. Такое решение приняла Богуславская городская ТИК, учитывая вероятность вмешательства в избирательный процесс, а следовательно, и недостоверности данных", - говорится в сообщении.

Известно, что в полицию поступили жалобы от официальных наблюдателей и уполномоченных лиц, находившихся в помещении ТИК о том, что в помещении комиссии выявлен один не заполненный протокол, однако с мокрыми печатями и подписями членов УИК и 2 разорванные протоколы.

По словам председателя ТИК, полиция действительно обнаружила документацию, о которой сообщалось и изъяла ее, как доказательство. Поэтому членами Богуславской городской ТИК было принято решение о пересчете всех бюллетеней с 30 избирательных участков города.

Ранее сообщалось, что в Бородянском районе Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. В легковом автомобиле находились члены территориальной избирательной комиссии.

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