Роман Гах: Роботу на посаді голови Борщагівської ОТГ почну з будівництва школи

Також у планах будівництво лікарні та дитячих садків

Також у планах будівництво лікарні та дитячих садків

Фото: з відкритих джерел

Роман Гах, якого партія "Слуга народу" висунула кандидатом на посаду голови Борщагівської ОТГ, розповів мешканцям громади про те, які перші кроки він запланував, якщо отримає довіру виборців

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Романа Гаха у Facebook .

Зокрема він розповів, що сьогодні в Софіївській Борщагівці відбулося дитяче свято. "Ми з партією "Слуга народу" організували його, запросили туди батьків та дітей. Поки дітлахи бавилися з аніматорами, мами й татусі змогли трохи розслабитися, відпочити, а я і моя команда могли з ними невимушено поспілкуватися", - написав Гах.

Він зазначив, що вислухав побажання людей і розповів їм про свої наміри як кандидата в голови Борщагівської ОТГ. "Серед моїх перших кроків на посаді голови ОТГ буде будівництво школи, дитсадків, зведення лікарні, а також вирішення проблеми з заторами", - зазначив Роман Гах.

За його словами, він понад 10 років працює у Софіївській Борщагівці. "Вона на моїх очах росла і змінювалася. Весь цей час я докладав зусиль і робив тут життя комфортним: займався фонтанами, газонами, деревами, дитячими майданчиками", - заявив Роман Гах, підкресливши, що сам об’їжджає всі ЖК.

"Однак, вважаю, що настав час застосувати свій досвід змін на користь не лише кількох ЖК, а всієї Бощагівської громади. І я готовий звітувати перед громадою за реалізацію всіх проєктів, якщо вона довірить мені таку важливу посаду як голова ОТГ. З наступного року бюджет громади буде ще в кілька разів більшим, тому Борщагівській ОТГ потрібні у владі чесні та професійні люди, які зуміють максимально використати ці можливості для покращення якості життя у нашій громаді. Підтримайте нашу команду змін", - написав Роман Гах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу".