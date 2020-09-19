Роман Гах: Работу на должности главы Борщаговской ОТГ начну со строительства школы

Также в планах строительство больницы и детских садов

Также в планах строительство больницы и детских садов

Фото: из открытых источников

Роман Гах, которого партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на должность главы Борщаговской ОТГ, рассказал жителям общины о том, какие первые шаги он запланировал, если получит доверие избирателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Романа Гаха в Facebook .

В частности он рассказал, что сегодня в Софиевской Борщаговке состоялся детский праздник. "Мы с партией "Слуга народа" организовали его, пригласили туда родителей и детей. Пока дети играли с аниматорами, мамы и папы смогли немного расслабиться, отдохнуть, а я и моя команда могли с ними непринужденно пообщаться", - написал Гах.

Он отметил, что выслушал пожелания людей и рассказал им о своих намерениях как кандидата в главы Борщаговской ОТГ. "Среди моих первых шагов на посту главы ОТГ будет строительство школы, детских садов, строительство больницы, а также решение проблемы с пробками", - отметил Роман Гах.

По его словам, он более 10 лет работает в Софиевской Борщаговке. "Она на моих глазах росла и менялась. Все это время я прилагал усилия и делал жизнь комфортной: занимался фонтанами, газонами, деревьями, детскими площадками", - заявил Роман Гах, подчеркнув, что сам объезжает все ЖК.

"Однако, считаю, что пришло время применить свой опыт изменений на пользу не только нескольких ЖК, а всей Борщаговской общины. И я готов отчитываться перед обществом за реализацию всех проектов, если она доверит мне такую ​​важную должность как председатель ОТГ. Со следующего года бюджет общины будет еще в несколько раз больше, поэтому Борщаговской ОТГ нужны во власти честные и профессиональные люди, которые смогут максимально использовать эти возможности для улучшения качества жизни в нашем обществе. Поддержите нашу команду изменений", - написал Роман Гах.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".