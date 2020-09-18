В Україні знеструмлено близько 300 населений пунктів - ДСНС

Без світла опинились жителі Чернігівської, Київської та Житомирської областей

Без світла опинились жителі Чернігівської, Київської та Житомирської областей

Фото: з відкритих джерел

В результаті різкого ускладнення погодних умов, яке спостерігалося протягом 17-18 вересня, в Україні знеструмлено 291 населений пункт у трьох областях.

Про це повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

17-18 вересня через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) внаслідок спрацювання системи захисту ліній електропостачання знеструмлено 291 населений пункт у трьох областях", - йдеться у повідомленні.

Так, знеструмленими виявилися населені пункти: в Чернігівській - 206, в Київській - 73 та Житомирській - 12 областях.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області родини чотирьох загиблих внаслідок червневої повені отримали по 200 тисяч гривень матеріальної допомоги.