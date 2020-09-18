10:03  18 сентября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки заразились еще 3228 человек
11:09  18 сентября
В Украине обесточены около 300 населенных пунктов - ГСЧС
11:54  18 сентября
Стала известна сума перелета и лечения Кернеса в Германии
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2020, 11:09 4

В Украине обесточены около 300 населенных пунктов - ГСЧС

18 сентября 2020, 11:09 4
Читайте також українською мовою
Без света оказались жители Черниговской, Киевской и Житомирской областей
Без света оказались жители Черниговской, Киевской и Житомирской областей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате резкого осложнения погодных условий, которое наблюдалось в течение 17-18 сентября, в Украине обесточены 291 населенный пункт в трех областях.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) вследствие срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 291 населенный пункт в трех областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными оказались населенные пункты: в Черниговской - 206, в Киевской - 73 и Житомирской - 12 областях.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, в Ивано-Франковской области семьи четырех погибших в результате июньского наводнения получили по 200 тысяч гривен материальной помощи.

непогода электричество спасатели ГСЧС область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Все блоги »