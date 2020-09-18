В Украине обесточены около 300 населенных пунктов - ГСЧС

Без света оказались жители Черниговской, Киевской и Житомирской областей

Без света оказались жители Черниговской, Киевской и Житомирской областей

Фото: из открытых источников

В результате резкого осложнения погодных условий, которое наблюдалось в течение 17-18 сентября, в Украине обесточены 291 населенный пункт в трех областях.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) вследствие срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 291 населенный пункт в трех областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными оказались населенные пункты: в Черниговской - 206, в Киевской - 73 и Житомирской - 12 областях.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, в Ивано-Франковской области семьи четырех погибших в результате июньского наводнения получили по 200 тысяч гривен материальной помощи.