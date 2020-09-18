В Украине обесточены около 300 населенных пунктов - ГСЧС
Без света оказались жители Черниговской, Киевской и Житомирской областей
Без света оказались жители Черниговской, Киевской и Житомирской областей
В результате резкого осложнения погодных условий, которое наблюдалось в течение 17-18 сентября, в Украине обесточены 291 населенный пункт в трех областях.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) вследствие срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 291 населенный пункт в трех областях", - говорится в сообщении.
Так, обесточенными оказались населенные пункты: в Черниговской - 206, в Киевской - 73 и Житомирской - 12 областях.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Напомним, в Ивано-Франковской области семьи четырех погибших в результате июньского наводнения получили по 200 тысяч гривен материальной помощи.
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